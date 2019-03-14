民進黨若選輸 中將加速併台？馬諷︰有這麼嚴重嗎 賴轟不知習施壓 枉當過總統

2019-03-14

〔記者陳昀、陳心瑜／綜合報導〕四席區域立委補選投票在即，前行政院長賴清德輔選時曾疾呼，若民進黨再輸，中國將更大膽併吞台灣；前總統馬英九昨天受訪時引前總統陳水扁名言，還模仿阿扁用台灣國語嘲諷：「有這麼嚴重嗎？」

賴清德對此則是砲轟馬英九說，如果當過總統的人，都不知道習近平的「習五條」對台灣的壓力、衝擊，枉為當過台灣總統。

賴清德說，大家都很清楚馬的兩岸路線，但在馬總統任內，中國也沒有給台灣經濟優惠，台灣經濟處境甚至比這兩年還要困難，也就是說，中國並不是萬靈丹，台灣必須獨立自主，扶植自己的產業。

賴清德指出，習五條講得非常明白，九二共識沒有一中各表的機會，就是一中原則，未來台灣只有一國兩制這條路。除非習近平講的不是事實，不然就沒有恐嚇或小題大作的問題，台灣應看清目前局勢，不要掉以輕心、漫不經心。

馬英九昨出席房地產業者週年慶祝大會，離開前媒體問及「民進黨指若立委補選再失利，中國恐加速併吞台灣」，馬英九回應說，沒有這麼嚴重；一時興起還模仿阿扁用台灣國語說：「有這麼嚴重嗎？」

馬英九話說完隨即離去，對於媒體追問民進黨是否在打恐嚇牌？馬並未回答。

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