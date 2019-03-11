最高加害層級！蔣介石1句話 政治犯遭改判死刑

2019-03-11 13:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔣介石一句「殊難令人置信」，政治犯從交付感化變成判處死刑槍斃！為平復司法不公，行政院促轉會今年2月底，依促轉條例審查認定，公告撤銷陳文貴等6人的刑事有罪判決。據了解，其中5人所受台灣省保安司令部軍事審判，最後核定者皆為蔣介石，穩坐加害體系最高層級。

台灣在1950年代發生鹿窟事件悲劇，國民黨政府派軍隊入山，逮捕疑為中共支持的武裝基地成員，造成上百名村民無辜被關，年幼孩童更被軍官抓回私宅當奴隸傭人，還有反抗的村民在鹿窟菜廟遭軍方射殺。

促轉會調查發現，白色恐怖鹿窟案的政治受難者陳文貴被保安司令部判刑後，與陳同案被逮捕受審的詹男，合議庭原以其參加人民武裝保衛隊係出於被迫，不明組織內情，也無為匪工作情事，認定不構成參加叛亂組織罪，改為裁定「交付感化」。

惟呈報總統蔣介石後，老蔣認為此理由「殊難令人置信」，要求詳為審判究竟有無參加共匪組織後報核。之後軍方合議庭以發現新事證為由，主張「陳文貴不僅本身參加匪黨，且有吸收份子，擴大組織情事，顯已達意圖以非法之方法顛覆政權，而著手實行階段，應屬觸犯懲治叛亂條例...」

據調查，該案呈奉當時的總統蔣介石批准後，年僅32歲陳文貴，最後被改判死刑槍斃。而他前後共受2次刑事有罪判決，第一次原判處10年徒刑。

促轉會審查認定，第一次判決未解釋「懲治叛亂條例」第5條「叛亂之組織或集會」及「參加行為」是指什麼？即草率論罪，導致陳文貴所受軍事審判遠非實質正當，嚴重牴觸正當法律程序原則，更侵害集會結社自由，危及自由民主憲政秩序的存續。

促轉會指出，第二次判決將參加組織、擔任工作、介紹他人加入組織，解釋為著手實行叛亂，已屬擴張解釋或類推適用當時的「刑法」第100條規定，屬於違反自由民主憲政秩序，且陳文貴及詹男皆否認此事，故陳文貴所受刑事有罪判決，依促轉條例第6條第2款3項規定，予以撤銷。

此外，促轉會已查出陳文貴案軍事審判的加害體系及層級，第一次判決的起訴者為軍事檢察官周濟良，審判者為軍法合議庭的周咸慶、彭國壎、殷敬文3人，呈核者為國防部參謀總長周至柔、總統府參軍長桂永清，核定者為蔣介石。

1955年9月16日第二次判決，由軍事檢察官周濟良聲請複審，最後由蔣介石核定發還複審。審判者有軍法合議庭范明、周咸慶、王明馴，軍事檢察官晉傳棟也蒞庭，呈核者為參謀總長彭孟緝，核定者亦為蔣介石。

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