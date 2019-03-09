楊翠：蔣介石還未能真正走入歷史 一再成為紛爭來源

2019-03-09 17:30

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會今天舉辦「我們在這裡發生故事：台灣民主深化進行式」系列活動第3場講座，主題為「如何反思威權─當我們在『中正之下』」，邀請藝術家、師範大學美術系教授姚瑞中，以及影評人、策展人林木材，共同從當代視覺藝術、國際人權影像的角度，介紹目前在中正紀念堂3樓藝廊所舉辦的「中正之下─當代人權影像展」。到場的促轉會代理主委楊翠表示，儘管蔣介石過世已經44年，然而卻還不能真正走入歷史，一再成為當代社會紛爭的來源。只有我們從文化、藝術的角度，深入台灣社會的集體潛意識，才能找到各種「威權象徵」的解構契機。

這場講座由資深媒體人馮賢賢主持，馮賢賢首先回顧「中正之下─當代人權影像展」展覽場地的空間特質，儘管今日的中正紀念堂經常舉辦各種藝文活動與展覽，但諷刺的是，此地不但沒有陽光射入的空隙，也缺乏向外眺望的視野與開口，本質上仍是軍事堡壘與帝王陵寢，因此並未徹底對公民社會開放。其實，在中正紀念堂體內部反思「名為中正的威權象徵」，本身便是充滿矛盾的事情，也意味著今日台灣的反思「仍在中途」，並未真正將過去的威權歷史揭開。

策展人林木材的分享延續上述對於展覽空間的討論，他說，在這個場地佈展，對於專業藝術團隊來說，面臨最大的問題即在於，中正紀念堂內部是一冷峻陰森的空間，需要刻意改造，才能改造為藝術展演場地。因為「中正之下─當代人權影像展」其實也是在思考中正紀念堂藝廊此一「威權空間」與「人權影像」並置的張力，藉由不同國籍藝術家對於不同國家威權歷史的反省與批判，邀請觀眾反思名為「中正」的偉人紀念館，是否也帶來了某種單一史觀的「既中又正」、但卻避開政治表達的「平庸之惡」。

藝術家姚瑞中則回顧自己的家族歷史，作為外省軍官的後代，姚瑞中發現，自己與年長父親的軍旅生涯、大陸經驗有著巨大的斷裂，因此開啟了自己對於「國家歷史」的懷疑。他舉歷時十多年的「行動三部曲」系列創作為例，藝術家以裸露肉身去「佔領」國家權威的象徵建物或神聖空間、甚至是用反諷手法「再現」反攻大陸或萬里長征路線。在這些作品中，觀眾不只是能夠看到東亞近代史的荒謬，也能看到國家威權不只強行壟斷了歷史記憶，同時也讓許多人民遺忘了那些被國家鎮壓的反抗者、失敗者的故事。

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