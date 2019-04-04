AIT昨證實美軍早駐台！學者透露美軍「可能的」下一步

2019-04-04 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）昨（3）日首次證實，包括陸海空三軍與海軍陸戰隊在內的現役美軍，自2005年起就進駐AIT。對此，台師大政治研究所教授范世平表示，自己日前就推測美軍將直接駐台，結果馬上被AIT證實；他表示，如果共軍再搞一次，那駐台美軍可能直接改穿軍服、或美軍乾脆直接駐台，「那習近平又該怎麼辦」？

范世平今晚在臉書PO文，他表示，昨天是AIT首度公開證實在台灣駐有軍隊，去年6月12日AIT台北新館落成典禮時，美國在台協會台北辦事處處長梅健華在受訪被問及是否有陸戰隊進駐時還不願意表態，結果昨天AIT發言人孟雨荷表示，從2005起，派駐AIT的美國政府人員就有現役軍人，包括陸、海、空軍與陸戰隊。

對於此事日前發生的共軍挑釁事件，中國「環球時報」說共軍軍機之所以會穿越台海中線是因為美台勾結加劇，「這很過分」。對此，范世平表示，如果美國更過分，共軍再穿越讓美軍乾脆直接駐台，習近平怎麼辦？

范世平認為，AIT之所以公開證實在台灣有駐軍，「當然是因為共軍戰機穿越海峽中線」，范世平也認為，如果共軍再搞一次，駐台美軍可能就改穿軍服了，「反正這又不花錢，那習近平又該怎麼辦」？

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