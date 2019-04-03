5日與吳敦義會面？韓國瑜這麼說

2019-04-03 12:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨主席吳敦義今天表示，吳韓會將於4月5日下午3點半在台北舉行，韓國瑜今天受訪時，語帶保留說：「現在已經要排，最後時間還沒百分之百確定，到時再跟大家報告」。

韓國瑜今天參加工總在高雄的座談，會後接受媒體聯訪。記者詢問他，是要與吳敦義談哪一方面的事？韓國瑜回答說：「吳主席是黨主席，他要找我，身為國民黨員，一定要去跟他見面。」

韓國瑜表示，其實王金平、朱立倫都是黨內菁英，甚至包括吳敦義主席，他們3人都是老朋友，都可以坐下來談一談，溝通想一想怎樣幫中華民國選總統。

媒體又問說：「現在看到王金平有壓力嗎？」韓國瑜表示：「沒壓力，我的心一心一意幫高雄衝經濟，王金平也是高雄子弟，對高雄這塊土地也有感情，他看到高雄衝經濟，所以他聯絡工總來高雄。」

媒體又問說：「王院長有開口希望你支持嗎？」韓國瑜回說：「沒有開口，王院長的身分背景，不會隨便開這個口。」

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