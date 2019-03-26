直球對決 朱立倫：吳敦義應和韓國瑜面對面談是否徵召

2019-03-26 11:26

〔記者林良昇／台北報導〕2020年總統大選，國民黨內力拱高雄市長韓國瑜聲浪高漲，已表態參選總統的前新北市長朱立倫今天表態，具體建議國民黨中央或黨主席吳敦義在韓國瑜回台後，能夠面對面和韓談，要徵召就傳達清楚，大大方方，若韓接受徵召，就沒有所謂初選的問題。

朱立倫今出席公開行程前受訪，對於傳出國民黨將正式推韓國瑜選總統，並由韓國瑜夫人李佳芬選高雄市長的傳言，朱立倫正式表態，強調黨內的事務希望能夠儘快定案，他也具體建議，黨中央、吳敦義在韓回到台灣後，能夠面對面，最好是吳面對面跟韓談一談。

朱立倫指出，既然黨有徵召的意思就傳達清楚，大大方方的，如果韓國瑜接受徵召，這件事情就確定，就沒有所謂初選的問題，他也希望黨中央和吳敦義在公告初選前就定案，才能夠讓所有黨內大家確定未來方向。

朱立倫強調，他非常豁達，採開放的心情，不管是吳敦義到高雄去或是韓國瑜來台北，黨中央的意思要表達清楚，如果韓答應，那就是徵召了，不需要做任何初選公告，大大方方徵召，也讓所有藍軍民眾非常確定，至於後續的事務，國民黨後續再討論，這中間不要造成紛擾，要很平順，先從第一步開始做起，不需要透過媒體放話，把黨的事情很快，很平順的進行。

至於是否要需要他和前立法院長王金平面對面談？朱立倫認為，先找韓國瑜是最重要的，吳敦義與黨中央能夠跟韓面對面談一談，再把談的結果告訴所有黨員，國民黨是以黨員為主，不是任何其他人為主。

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