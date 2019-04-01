吳敦義：4/10前會韓國瑜討論總統提名人

2019-04-01 11:44

〔記者張聰秋／鹿港報導〕明年總統大選，國民黨推派人選，拱韓的聲音仍未歇，「吳韓會」何時舉辦在哪裡辦？國民黨主席吳敦義今在彰化縣指出，4月10日之前他和韓國瑜會碰頭，地點可能在台北也可能在高雄，雙方還在喬。

吳敦義今天到鹿港鎮護安宮參拜，他受訪指出，4月1日到10日，他和韓國瑜見面後，會深入討論明年總統選舉國民黨提名人選的事宜，確切時間雙方還在聯繫協調中。

吳敦義說，韓國瑜對他說，如果他到高雄促成「吳韓會」，韓國瑜說不敢當，韓國瑜要來台北看他，但若他在高雄有很多老朋友，如果也順道可以拜訪好友，韓國瑜也會很鄭重接待他。

媒體再問有無可能與前立法院長王金平、前新北市長朱立論會面，吳敦義說，在吳韓會後，他會與2位副主席詹永權、郝龍斌，3人一起與王院長、朱市長會商討論總統提名人選。

護安宮後花園有顆據傳是清朝嘉慶君來台時坐過留下來的石頭，廟方命名為「總統椅」，廟方人員禮貌性請吳敦義坐「總統椅」吳敦義婉拒沒坐。

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