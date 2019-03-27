吳敦義分析3種徵召 喊冤「我已經選擇最沒有理由反彈的」

2019-03-27 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席吳敦義針對黨內2020總統提名初選，分析3種徵召情況，還說「我已經選擇最沒有理由反彈的東西了，因為（大家）都要參加初選。」他也說，當總統提名人選出爐後，「我也可以聘他為第一副主席，我還可以請假3個月。」希望讓總統候選人主持黨務。

吳敦義日前接受《新新聞》專訪時，提到徵召方式有3種，一種是參選人透過初選獲得提名後，廢掉原來的提名，再進行徵召。「這就是讓最不適合的事情重演，當然很多人會有意見。」

另一種是在完成初選後，全代會決定提名前進行徵召。吳敦義認為，這種徵召可能會面臨一些質疑，但全代會本來就有權力根據主、客觀情況，選擇最有可能當選的人，所以也不能算是違規。

第三種就是若有人選被認為是合適的，應該要讓他來參加初選，但這個人基於主、客觀因素不好主動來登記，那就由黨來特邀、鼓勵、徵召他來參加初選，這是最沒有爭議的做法，因為一起來參加初選完全公平。

吳敦義認為，考慮徵召韓國瑜沒有先和已表態參選的朱立倫、王金平討論，是因為「我通通瞭解（狀況），為什麼要再去跟他們商量？」他並說，「我已經選擇最沒有理由反彈的東西了嘛！」

吳敦義仍語帶保留，表示黨中央不管是徵召、特邀，被徵召人選也不一定要接受，「這都不是已知的範圍」。

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