「長者不仁幼者不義」是指誰？ 王金平這樣答...

2019-03-26 10:32

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨中央有意徵召高雄市長韓國瑜「被動領表」選總統，引來已宣布參選的前立法院長王金平不滿出言「長者不仁幼者不義」，黨中央喊話「請王院長體諒」，王金平今天受訪時聽到這番話頗不以為然地說「從沒聽過這種聲音」，被問及誰是長者、誰是幼者，他笑說：「自己體悟、想像」，還說「公道自在人心」。

談及黨中央喊話「請王院長體諒」時，王金平聳肩搖頭，表情頗不以為然地說，從來沒聽過這樣的聲音，至於公不公平，公道自在人心。王金平指出，黨內初選一定要有公平合理機制，讓大家共同遵守，現在真的無法適從。對於長者、幼者是誰，他絕口不提，只說：「隨你解釋、想像、體悟，有很多想像空間」。

王金平表示，吳敦義至今沒有跟他溝通過，但相信社會的聲音吳主席都聽到了，他也說，至今沒跟韓國瑜、朱立倫討論過選舉的事。

被問到韓國瑜喊出中華民國是不是為了洗刷賣台？王金平說：「我不在現場，要請韓市長回來時自己對外說明」，他也談及自己的兩岸主張，必須捍衛中華民國主權、尊嚴，以此基礎開拓兩岸對話機制。

對於黨內有聲浪鼓勵韓國瑜選總統、太太李佳芬選高雄市長，王金平說，相信黨有智慧深思熟慮。

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