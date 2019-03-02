槓上吳敦義？ 王金平嗆徵召制：黨能夠穩定嗎

2019-03-02 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕前立法院長王金平預告將於3月7日宣布參選2020總統大選，今（2日）受媒體專訪時，針對黨團恐在初選第二階段採徵召制表達不滿，直指黨可以有這樣的預想，那到時候大家反正不必團結，製造新的勢力及徵召機會出來，「這個黨能夠穩定嗎？」

國民黨總統初選機制採「七三制」，7成民調及3成黨員投票，但黨主席吳敦義曾說，不排除在第二階段「徵召」其他人，王金平今受《蘋果》專訪時批評黨部，「這個時候就談徵召，不是很奇怪嗎？」

王金平說，如果黨照正常程序的話，大家就都照正常程序走，當黨可以有這樣一個預想（指第二階段不排除徵召），別人也可以另外一種預想，「到時候大家反正不必團結，製造新的一個勢力出來，一個新的徵召的機會出來，這個黨能夠穩定嗎？能夠和平嗎？」

他直言，當各種力量衝擊來衝擊去，黨又該怎麼團結？不過他也重申「蒜到底」的決心，「在初選機制維持公平公正的原則下，當然要尊重機制。我參選到底的決心不會改變。」

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