吳敦義「特邀」韓國瑜參加初選 親派4立委南下密會

2019-03-29 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席吳敦義再拋「特邀」高雄市長韓國瑜參加黨內初選，據悉，兩人將在4月10日前會面，以確定韓國瑜接受徵召的意願。而在「吳韓會」之前，吳敦義親自委託4名黨籍立委到高雄市府先行拜會韓國瑜，引起各界關注。

根據《聯合新聞網》報導，有消息傳出，吳敦義將在下月10日前與韓國瑜會面，是否已敲定確切時間？吳敦義今晚表示還沒，但已確定會親自南下高雄拜會韓國瑜，以確認他的意願。在「吳韓會」之前，吳敦義指派立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰、許毓仁等人，今天下午3點到高雄市政府與韓國瑜閉門會談。

據悉，這次4名立委銜命到高雄市府，是為了全力協助韓國瑜推動自由經濟示範區，來了解他的想法，與會人士指出，這次拜會，在韓國瑜訪中回台前就敲定時間，會談中韓國瑜親自用投影片向立委說明他的構想，過程未談及有關選舉的事情，黨主席也沒有透過立委帶話給韓國瑜。但是韓國瑜才回台沒多久，吳敦義指派的立委就與韓進行面對面的接觸，加上吳拋出「特邀」想法，引起黨內高度關注。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/