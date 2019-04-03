韓國瑜傳6月訪日、半年內4度出國被酸 高市府：日本行尚未規劃

2019-04-03 11:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜傳出6月將出訪日本？等於上任半年內出國4趟，遭網友大酸一直玩一直玩！引發議員關切；高市行政暨國際處、研考會今答詢指出，日本行還沒規劃，前兩趟出訪有相當效益。

韓國瑜2月下旬出訪星馬5天，3月下旬出訪中國港、澳、深、廈，4月中旬預計出訪美國，近期傳出6月可能出訪日本，引發關切；網友則質疑百日出國兩趟、半年出國4趟，網友酸「又請假又出國，市政交給副市長嗎？」

高市議員李伯毅、陳美雅，今陸續對此提出質詢，要求相關局處說明出訪情況、花費、效益，並求證傳聞中的日本行。

行國處長王智立表示，前兩趟出訪並非行國處主辦，行國處主辦的為4月中旬美國行，預計4月10日到18日，日本行目前尚未規劃。

研考會主委李銘義說明，2月14日到2月28日，高市府團隊出訪星馬5天，簽下一張MOU（備忘錄）與4張合約，總額近2億7千萬；接著訪中累計簽下6張MOU、金額共13億，與14張合約、金額共38億8千1百萬元，訪中簽訂總額為52億元，項目包含農漁產品、花卉等。

李銘義強調，訪中行程從頭到尾都公開，媒體公開版也早在一週前即公布，全程都照公開版執行、按表操課，3月25日與國台辦主任劉結一會面，也緊急行文中央政府，並經內政部等單位審核同意。

李銘義指出，訪中行程由研考會主辦，總經費約81萬7千元，星馬行並非研考會主辦，只知經費約30餘萬元（行程較短）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/