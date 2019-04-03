韓答詢扯中國內戰 議員：我們不是中國人

2019-04-03

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨答詢九二共識相關議題時，拋出中國五千年發生六千多次「內戰」，他希望用盡一切辦法避戰；民進黨高市議員當場糾正指出，我們不是中國人，無法接受內戰說。

民進黨高市議員簡煥宗、李柏毅、高閔琳、何權峰、邱俊憲，昨以聯合質詢方式，針對韓國瑜訪中行程引發外界疑慮，以及九二共識相關議題，要求韓國瑜清楚回應；議員們也轉達年輕族群聲音，擔心中華民國在台灣以後會變成中華人民共和國台灣特別行政區？

韓國瑜指出，他能理解議員們關心台灣下一代的心情，但他想再次重申，戰爭沒贏家、和平沒輸家，在他內心也很憂慮，雖然擔心角度可能不一樣，但大家都擔心台灣這片土地、下一代與高雄人。

韓國瑜表示，任何情況下發生戰爭都是不得了的事，而中華文化五千年、從黃帝大戰蚩尤到現在，內戰發生六千三百多次，等於每年發生內戰一．三次；議員當場隨即反駁「我們不是中國人、這不是內戰」。韓國瑜則說，如果議員不能接受他對戰爭的疑慮，他的講法就到此為止。

隨後韓國瑜仍強調，他第一個重點是要避開戰爭，就像日前軍機繞台引發軒然大波，你們（民進黨）用不是中國人替代不會戰爭，他的想法是用一切智慧、努力化解這問題。

五位議員除提出犀利質詢，也發揮創意、設計中華人民共和國台灣特區護照做諷刺，並建議韓國瑜與市民簽下承諾不選總統ＭＯＵ，凸顯韓國瑜的言行讓人疑慮。

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