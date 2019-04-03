質詢韓國瑜遭韓粉恐嚇「殺全家」 高市民進黨團：不怕死、不閉嘴

2019-04-03 09:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕「殺你全家」、「不怕被揍嗎」、「會盯著你們這些畜生」、「出門小心一點」、「同歸於盡」；高市議會民進黨團多位議員，只要質詢高雄市長韓國瑜或批判市政後，都會遭韓粉留言霸凌、甚至恐嚇人身安全，黨團今聲明合理質詢、拒絕霸凌，強調不會因此閉嘴，並要求高市警方一周內破案。

高市警察局長李永葵承諾以全力偵辦、會儘速破案，高市刑警大隊長侯東輝說明，已展開IP調閱，如果在境內、有信心一周內處置，但若在境外、需要多點時間。

民進黨高市議員鄭孟洳昨天質詢提及治安問題時，呼籲市長韓國瑜正視韓粉恐嚇問題，不料離開議事廳後，臉書立刻收到韓粉留言「殺你全家」，引發外界議論。

除了鄭孟洳遭恐嚇，林智鴻幾天前也接到簡訊「退出林氏家族、盯著你們這些畜生中的畜牲」，簡煥宗臉書被留言「小心被揍」，陳致中被警告「出門要小心」，李喬如被羞辱「那麼愛問、怎不去陪睡」，前議長、現任議員康裕成只是比較高雄與屏東燈會差異，就接到對女性極不尊重的攻訐。

鄭孟洳說，昨天韓國瑜聞訊、指示警察局專案調查後，韓粉更加囂張、又留言要跟她「同歸於盡」；簡煥宗則聯想到市長韓國瑜訪中接受聯訪，面對國內諸多批判時曾指出，不祝福、就沉默，感覺跟韓粉一個樣；李喬如說民進黨議員不怕死，不可能因此閉嘴。

高市議會民進黨團注意到，不少議員只要質詢或批判市政，事後都會遭韓粉言語霸凌、以不堪入耳字眼羞辱、甚至恐嚇人身安全，黨團懷疑這些韓粉是有系統性的攻擊，今天集體聲明合理質詢、拒絕霸凌，強力捍衛言論自由與民代質詢義務。

黨團呼籲各黨派支持者彼此相互尊重，台灣是言論自由的國家，但言論自由還是有底線，不該公然侮辱、恐嚇威脅，相關言論已破壞社會秩序，市府、警方應該積極處理。

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