韓國瑜就職百日 基進黨送韓「芭樂票」禮盒

2019-04-03 10:44

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天就職滿百日，基進黨上午在市府鳳山行政中心前召開記者會，細數韓國瑜百日內的跳票政見，並送上裝滿韓市長「芭樂票」的水果禮盒，以諷刺方式希望韓市長可以發揮賣水果的長才，兌現盒中的芭樂票。

基進黨高雄黨部主委李欣翰表示，韓市長曾豪情許下「讓青年返鄉」、「高雄發大財」等承諾，就算惹人質疑，韓國瑜也以「連做夢的勇氣都沒有嗎？」堅定回應。李欣翰說，如今執政百日，韓市長政見連連跳票，不僅沒有發大財，連作夢的勇氣都沒了。

李欣翰苦笑，韓市長在政治上與中國接軌，市政沒進步就算了，更讓主權大退步，就職百日根本是親中百日。

基進黨新聞輿情部副主任張博洋說，韓市長日前被媒體問到中國軍機接近海峽中線議題時，聲稱自己「滿腦子都是芭樂怎麼銷售」，未正面回答問題。

張博洋酸，「市長滿腦子芭樂，市民滿腦子芭樂票」，正當市民要求兌現選前承諾，想不到韓市長竟說大家對他期望太高，顯然韓市長並不認為政見有實現的必要，更無實際檢討作為。

張博洋接著說，市長上任前大打北漂牌，但根據最新民調，韓國瑜在20-29歲市民中滿意度僅有25.5%，不滿意度高達45.9%，全台最差。他認為，原因就是韓市長忙著配合中國各省台辦簽MOU炒新聞的韓市長，對於產業升級、青年返鄉政策根本毫無建樹，接近騙票的行為，已造成年輕一輩高雄人高度反感。

基進黨列出韓市長的跳票政見，內容包含，小內閣至今不齊全、喝酒請假還報公出、施政報告未提愛情摩天輪、迪士尼不蓋了、 好萊塢影星阿諾不來了等。

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