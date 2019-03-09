他曝證據批韓國瑜「賣菜變賣台」網友轟：中國發大財

2019-03-09 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇近日貼出高雄市長韓國瑜擔任北農總經理時，和北京中央市場董事長吳寶琴、中國「國台網」成員高燕生同桌飲酒作樂的照片，引發熱議，韓國瑜對此說明，「主要是把台灣水果蔬菜銷到中國去」。但基進黨指出「韓國瑜長期交陪中共的相關人員，不只把台灣的主權賣了，也把台灣的農民權益給犧牲掉」。

基進黨在臉書表示，「韓市長受訪時提到：『國台網是台灣人組織的，主要是把台灣的水果賣到中國』真的是這樣嗎？我們看看去年的新聞怎麼說：『2014年，韓國瑜上任北農總經理初期，從中國進口水果原本為32.4噸，隔年增加到92.9噸，2016年8月底就達346.6噸，成長超過10倍』」。

基進黨質疑，若照台北市長柯文哲所說，僅是生意場上應酬交陪，怎麼繳出來的成績單是這種犧牲台灣農民權益的成績呢？怒批「韓國瑜長期交陪中國共產黨的相關人員，不只把台灣的主權賣了，甚至也把台灣的農民權益給犧牲掉了。」

網友也留言酸說，「原來是人出去，貨進來，中國發大財」、「你儂我儂，把酒言歡；台灣利益，何足掛齒？」、「兩蔣時期他早就死定了」。

韓國瑜日前說明，國台網是2、3位台灣人組成的民間組織，主要是把台灣水果蔬菜銷到中國去；他說，沒看到照片，但在北農時接待單位非常多，不需要「他們講什麼就跟著他們跳舞，他指揮什麼，就唱什麼歌」，清者自清，濁者自濁。

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