韓國瑜樂簽農漁訂單 基進黨：佔比太低 民眾無感

2019-03-20 13:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜上任後，屢獲農漁採購訂單，有網友指高雄市從事農林漁牧的就業人口，實際上僅佔4.9%，一般民眾仍然無感。但基進黨發言人陳柏惟更正說，其實農業就業人口僅佔高市3.3%，產值更只有佔0.2%。

對此，韓國瑜上午受訪時表示，其實高雄很少短時間有這麼大訂單，農民自己會去思考，包括種花的花農，「下階段也希望幫畜農，養豬養雞養鴨的，協助他們外銷，這些人訂單多，會調節它們生產量，訂單多，生產量就高」。

韓國瑜說，除了蛋白地區，當然希望輕工業產品也能夠賣的很好，包括食衣住行，太陽眼鏡、帽子、鞋子等，「一步一步來」。

基進黨發言人陳柏惟指出，根據去年高市經發局統計，高雄市農業產值僅佔0.2%，工業佔54.04%，服務業45.74%。

就業人口方面，農業僅佔高市3.3%，網友指出的4.9%其實是全國平均值，而工業佔高雄市36.18%，服務業佔60.45%。

陳柏惟坦言，工業和製造業是高雄的經濟命脈，就業結構上服務業人數雖已超過工業，但產值卻偏低。高雄的工業體系，又多是垂直、封閉、單一體系，要提升高雄經濟，必須對症下藥。

陳柏惟批評，韓國瑜上任後面對高雄空污問題，拿不出制度性的解方，反而要企業「樂捐」；面對拚觀光，從鄧紫棋到阿諾不來了，不斷用謊言掩蓋謊言轉移焦點，高市府儼然成為全台灣最大的假新聞製造中心，嚴重影響高雄的國際形象。

陳柏惟說，高市府對農業又大走回頭路，2005年連胡會後，許多的中國訂單早就吹破牛皮，而蔡英文上任後，中企對當時的「藍八縣」表達有意向台灣採購水果3千噸，結果一年過去，中國的採購支票大部分成了芭樂票，這樣的暴起暴落的政治性採購，已經衝擊台灣農業。他痛批「韓國瑜的政治訂單根本是舊瓶新裝炒短線！」。

陳柏惟強調，要改善高雄經濟，絕非仰賴隨時可因政治因素而大轉彎的扭曲市場，這樣的行為無疑是飲鴆止渴，必須要有計畫性、長期性的，替高雄農民找到永續發展的道路。

針對韓國瑜即將出訪中港澳，他預言中方必定配合演出，簽下許多看似肥美的合作備忘錄、合約，再透過特定媒體大肆宣傳，營造拼經濟的神話。他質疑韓市長「跟中國簽這些政治訂單，是拿什麼交換？」

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