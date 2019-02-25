韓國瑜訪馬來西亞簽約 他曝對象竟是統戰單位成員！

2019-02-25 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（24日）訪馬來西亞，與大馬糧食商會會長拿督斯里蔡寶強，簽下總值新台幣1億元的合作意向（MOU）。對此，基進黨在臉書表示，蔡寶強具有「馬華一帶一路中心執行主席」、「中國海外交流協會第6屆理事會理事」身分，而中國海外交流協會更在美國智庫胡佛研究所（Hoover Institution）報告中，被認定為統戰單位。

「抓到了！韓國瑜跟統戰單位成員簽訂合約！」基進黨表示，與韓國瑜簽署合作備忘的蔡寶強所屬的中國海協，不只受中國國務院指導，更是本月美國智庫胡佛研究所報告中，所認定的統戰單位。

報告中指出，中共的統戰的機構，機乎都設有海外非營利組織（NGO），這些對外招牌包括「中國統促會」、「中國海外交流協會」和「中國海外友好協會」等。

基進黨指出，難怪蔡寶強會說「在九二共識下，打拼地方經濟振興台灣，維持兩岸和平發展的政策」，原來韓國瑜是跟「中國統戰單位進行接洽，引進中國白蟻進行滲透阿...」。

基進黨強調，本月陸委會主委陳明通才剛發過聲明，點名韓國瑜三月份訪中的行程「不准私下簽署任何協議」；「結果三月份都還沒到，韓總的舔中之旅早已開始，不給到中國簽，那就在馬來西亞簽」。

基進黨痛批，韓國瑜選前號稱政治零分，選後天天政治滿分，他所想要的，就是把台灣送給中國。「我們還能繼續再漠視嗎？」

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