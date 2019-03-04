高市議員列席兩岸小組開直播遭拒 基進黨批黑箱

2019-03-04 16:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府兩岸工作小組今下午召開首次會議，高雄市長韓國瑜強調會議內容公開透明，歡迎所有議員參與，但時代力量高市議員黃捷要求直播卻被拒絕，引起與會議員質疑不是公開透明嗎？基進黨則痛批不准直播、等於黑箱。

基進黨發言人陳柏惟指出，上週韓國瑜出訪馬來西亞，與馬國糧食進出口總商會會長蔡寶強簽訂合作備忘錄，後被查出蔡寶強疑似有中國海外交流協會理事身分？該組織被踢爆為美國智庫胡佛研究所認定的中國海外統戰機構。

陳柏惟指出，近日前國台辦副主任王在希，與國台辦發言人安鋒山才剛定調九二共識是「謀求與中國終極統一」，根本不如國民黨長期誆騙台灣人民的說法，他直批為何韓國瑜出訪馬上接線疑似統戰組織成員？連這件事都尚未對社會大眾交代，回國召開首次兩岸工作小組會議，又在會議現場禁止與會人員直播？是否其中有鬼？

陳柏惟呼籲，主張「以九二共識，一個中國各自表述」為前提設立兩岸小組，根本不是經濟一百分、政治零分，韓市長應立刻終止兩岸小組，不要讓高雄成為台灣主權的破口，與世界防中連線背道而馳！

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