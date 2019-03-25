韓國瑜會劉結一 民進黨、基進黨：拒絕黑箱賣台

2019-03-25 16:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對高雄市長韓國瑜將密會國台辦主任劉結一，高雄市民進黨籍多位新世代年輕議員、今偕同基進黨幹部聯合聲明拒絕黑箱賣台，除質疑韓國瑜此行目的與意涵，更要求韓必須向國人說清楚、講明白。

市議員高閔琳抨擊，韓國瑜根本經濟0分、政治100，韓國瑜上任不到4個月，說謊成性、經常請假，市政0分，政治100，市民苦不堪言。

市議員林智鴻指出，港澳中聯辦不是「一國兩制」單位，是「一國一制」的終極統戰單位。韓國瑜擁抱一國兩制，見香港特首就夠了，為何還去找中聯辦？

市議員鄭孟洳拿出韓國瑜行程，雖然上面都是顯示經貿行程，但實際上卻是統戰行程之旅。且提出的行程，完全沒有邀請國民黨以外的黨團。

市議員黃文益強調，他反對以拚經濟的大旗來行統戰之實，不要敢吃，不敢說。在這次總統大選的時刻，卻去跑去見中共高層，這樣根本就是漸漸出賣台灣主權。

市議員簡煥宗提醒，台灣民眾應該想一下，我們真的要一國兩制的九二共識？這次中國是玩真的，一國兩制下的中華民國就快不見了，且還毀在中國國民黨的手裡。

市議員邱俊憲表示，韓國瑜不要把台灣多元意見的呈現，說成是酸言酸語。邱更提到，當中國發生豬瘟時，國台辦還隱匿疫情，韓國瑜不要只是去賣農產品，更應該保護台灣還有高雄的農民。

基進黨組織部主任李雨蓁要求，政府必須儘速拿出實際作為，打造台灣的防禦性法律武器《護台防中法案》，包含反中國統戰法、外國影響力透明法案、外國代理人法等。並強調，這是新型態的國安威脅，因此當務之急是強化民主防護網，現行法律無遏止作用，無法有效處理此極敏感的政治動作。

基進黨高雄黨部主委李欣翰質疑，中聯辦並非農業部，如果與中聯辦密會目的是為了賣菜，那麼韓國瑜是拿什麼東西交換？中聯辦是中共在港最高指導單位，工作目標即統戰，目的是要將一國兩制推向「一國一制」。

基進黨新聞輿情部主任洪正表示，當所有人都在訪美，為何唯獨韓國瑜訪中？洪正強調，當國際社會不斷警告台灣，韓國瑜卻不斷向國際釋放親中訊號，大開台灣後門，站在台灣主權的對立面，就是讓台灣失去國際友台社會「挺台的理由」，其行為如同台奸。

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