NCC主委請辭 政院：蘇揆沒打電話施壓，將速補提名人選

2019-04-03 11:33

〔記者李欣芳／台北報導〕陷入假新聞、假訊息爭議風暴的國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡，因遭批評處理假新聞不力請辭獲准，對於國民黨團質疑詹婷怡是「被請辭」，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天表示，詹婷怡並不是被請辭，也沒有任何人施壓其辭職，行政院長蘇貞昌等政院高層也沒有打過任何一通電話要求詹婷怡辭職。

Kolas 說，詹婷怡在3月28日向蘇院長請辭，在辭職信中她表明對數位匯流政策的努力，並希望重回業界，而且在信中特別感謝蘇院長，並特別提到盼蘇院長可以成全她回到業界，院長在第一時間特別感謝她，也理解作為NCC主委過去這段其間的辛勞。

Kolas表示，蘇院長昨天批准詹婷怡的辭職，主委一職將由副主委翁柏宗暫代，至於NCC的補提名，政院將儘速徵詢人選。

由於蘇揆曾批判NCC，外界質疑蘇揆將黑手伸入NCC，Kolas則說，希望社會大眾不要被不正確的資訊誤導，至於為何詹婷怡請辭，為何到昨天才批准？Kolas 說，有關人事討論過程，是雙方單獨會談，她沒有參與因此無法轉述，但蘇院長感謝詹婷怡任內為台灣數位產業發展帶來的貢獻，這點是無庸置疑的。

不過，Kolas 也說，任何人來擔任NCC主委，恐怕要承受執政黨、在野黨不同的壓力，尤其面臨假訊息肆無忌彈攻擊台灣的同時，很多人對NCC有很高的期待，現在耳語很多，外界對詹婷怡離職有很多揣測，但這過程沒有任何政府高層等人施壓。

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