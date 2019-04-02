詹婷怡辭NCC主委有內幕？ 知情人士：內外都hold不住

2019-04-02 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕由於假新聞處理不力遭挨轟，國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡今天（2日）在臉書證實已主動向行政院請辭。《鏡週刊》透露，除了假新聞議題外，黨政知情人士指出，詹婷怡對內的機關治理也出了不少問題，「內外都Hold不住」才是最後政院准辭的主因。

據《鏡週刊》報導，詹婷怡早在上週提出書面辭呈，而行政院長蘇貞昌在1日上班前就已批准，辭呈將在明天（3日）生效。對此，有黨政知情人士指出，在假新聞議題爆發後，詹婷怡沒辦法妥善處理社會、國會的壓力，更遭綠營立委砲轟要求下台，就連蘇貞昌先前受訪時，也批評NCC毫無作為。

此外，黨政知情人士還透露，詹婷怡在內部機關的領導風格惹議，被內部人員形容是「獨裁」，先前更有NCC公務員投書媒體，批評詹婷怡公關行程太多、情緒有陰晴圓缺，加上內部人員需要處理太多與NCC業務無關的工作等等。因此，在對外無法處理社會壓力、對內治理也出問題的情況下，「內外都hold不住」才是詹婷怡下台的真正原因。

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