蘇揆批准詹婷怡辭呈 期許重回業界推數位產業發展

2019-04-02 19:45

〔記者李欣芳／台北報導〕陷入假新聞、假訊息爭議風暴的國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡，因遭批評處理假新聞不力，在各方指責壓力下向行政院提出辭呈，行政院長蘇貞昌已批准其辭呈。蘇貞昌今晚表示，他已收到詹婷怡的辭呈，對於詹想要回到業界的想法表示理解，對於請辭的決定給予尊重。

蘇貞昌說，他也感謝詹婷怡在NCC任職期間，推動數位匯流相關法案與政策發展的辛勞。希望她日後重回業界，能成為產官橋樑，繼續推動台灣數位產業發展。

詹婷怡原本預定明天公布其請辭一事，但消息提早曝光，確定離開NCC，至於外傳詹婷怡是在高層授意下「被請辭」？行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今晚否認此事，她說，詹婷怡是主動請辭，外界不必做過多聯想。

Kolas說，詹婷怡是在3月28日向行政院提出書面辭呈，表明想回業界，無論如何，蘇院長還是感謝詹婷怡。

據悉，九合一選戰之後，中天新聞爭議多、申訴多，NCC就「三個市長合體、天降祥雲」、「抹黑外交官」兩則報導共開罰100萬元。NCC並認為中天內控機制失靈、自律失能，損及視聽權益，致有營運不當之情事，要求中天一個月內落實獨立審查機制，檢討新聞採訪自律規範及新聞倫理委員會運作方式；若未完成改善，NCC將命令撤換新聞部主管。不過，NCC對中天新聞開罰後相關爭議仍未平息。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/