蘇貞昌：堅守台灣才是「顧巴肚又拜佛祖」

2019-04-02 13:15

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕行政院長蘇貞昌上午前往桃園機場視察非洲豬瘟防疫工作，針對陸委會主委陳明通和高雄市長韓國瑜因為兩岸議題互槓，蘇貞昌在受訪時表示，「中國軍機都已經越過中線，威逼台灣而來，我們還吵，值得嗎？」他也提醒韓國瑜與中國簽購買意向書跟下訂單是兩回事，並指出，不論哪個行業都要照顧台灣並堅守台灣，這才是「顧肚子又拜佛祖」。

陸委會主委陳明通接受節目訪問時表示，有些人接受中國惠台措施，中心思想就變了，並說人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別。外界解讀，陳明通的說法是影射高雄市長韓國瑜，而韓國瑜也回嗆政治人物不顧民眾福祉才是禽獸。

針對陳、韓2人互槓，蘇貞昌表示，「中國軍機都已經越過中線，威逼台灣而來，我們還吵，值得嗎？」，倒是聽到高雄市長韓國瑜在議會答詢說反對一國兩制，這很值得肯定。

蘇貞昌說，韓國瑜推銷農產品也應該給予肯定，不過要特別提醒跟中國簽訂購買的意向書，跟接到訂單是完全兩回事。過去前總統馬英九時代接中國的意向書說，要買2000多噸的虱目魚，但最後只買了19噸。

韓國瑜當北農總經理的時候，說要買2萬盒的茶葉，到最後也只有1000盒，韓市長應該特別注意，簽購買意向書跟下訂單是兩回事，還要請多加油。蘇貞昌隨即指出，不論是哪一個行業，我們都一定要照顧到全台灣，我們一定要堅守台灣，這樣才是「既顧巴肚，又拜佛祖」。

蘇貞昌表示，農漁民最需要的就是辛苦培育出來的各類農產品、漁產品都要有銷路，我們好好的保護農漁民，不要受害，就是「顧農漁民的巴肚」；他補充說，像今天再一次到桃園機場來，視察防範非洲豬瘟病毒入侵，就是感謝我們我們基層、海關、航警到防疫人員、甚至到「護國神犬」，大家用盡全力防止非洲病毒從中國入侵，到目前為止農民養豬還沒有受害，「讓我們還有滷肉飯可以吃」。

而針對民進黨總統初選的協調進度，蘇貞昌表示，他相信蔡英文總統和前行政院長賴清德的智慧，目前都在努力中，希望得到更好的結果。

外傳雖然積極協調，但恐怕難以達成「蔡賴配」的目標，傳出可能尋求「蔡蘇配」迎戰2020年總統大選。對此，蘇貞昌表示，這就不必了，他現在的工作就是帶領行政團隊努力施政，希望獲得民眾的肯定。

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