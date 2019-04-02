假新聞處理引爭議 傳NCC主委詹婷怡請辭

2019-04-02 13:19

〔記者劉力仁／台北報導〕假新聞風暴持續，今天傳出國家通國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡請辭。

去年九合一選戰開始引發假新聞爭議，立委補選前中天新聞台報導「文旦倒水庫」假新聞引發眾怒，行政院長蘇貞昌怒批NCC「甚麼人都管不到他，他也什麼都不管」，立委也要求詹婷怡下台，雖然上週NCC認為抹黑我駐新加坡代表梁國新、文旦柚等新聞處理方式不妥，顯見中天內控機制失靈，於是針對中天新聞台開鍘，並要求1個月內落實獨立審查，檢討新聞採訪自律規範、檢討新聞倫理委員會成員是否足夠，若是1個月內未完成改善，NCC將命令撤換新聞部主管，但各界仍不斷批評NCC處理方式不夠明快，在各方壓力之下，詹婷怡今天傳出請辭。

詹婷怡擁有法學碩士和工商管理碩士學位，是台灣早期投入智慧財產權及網路法律專業領域的律師之一，2016年8月1日起擔任NCC主任委員，任期應該至2020年8月任期屆滿。詹婷怡領導風格惹議，2018年11月與2019年3月，分別有NCC公務員投書媒體批評詹婷怡忙於與業務未必相關的個人公關行程，讓公務員疲於奔命。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/