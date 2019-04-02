NCC主委請辭內幕？ 詹婷怡不願多談：該做的事情都做過了

2019-04-02 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕國家通訊傳播委員會主委（NCC）詹婷怡今（2日）請辭獲准，外界懷疑其因飽受各方批評處理假新聞不力，甚至遭行政院長蘇貞昌重砲抨擊「誰都管他不到，但他也什麼都不管！」等，在壓力下向行政院提出辭呈，等於「被辭職」。詹婷怡除了在臉書發文，僅低調回應「該做的事情都做過了」，不願多談。

詹婷怡於臉書上證實，已向行政院蘇院長提出辭呈，並表示之後無論在哪一個地方，都會繼續努力，永遠在台灣的土地上奮鬥。卻隻字未提請辭原因，遭外界聯想是因受到近日假新聞風暴，處理不力才「被辭職」。

據《蘋果》報導，記者電話聯繫上詹婷怡，她僅回應「該做的事情都做過了」。並說想法以臉書上發言為主，對辭職詳細情形不願多談。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）說明，詹婷怡3月28日就向行政院提出書面辭呈，強調詹婷怡是主動請辭，外界不必做過多聯想。蘇貞昌也表示，他已收到詹婷怡的辭呈，對於詹想要回到業界的想法表示理解，也對請辭的決定給予尊重。

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