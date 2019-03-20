NCC委員不滿詹婷怡「獨攬大權」 合議制變諮詢制惹議

2019-03-20 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）面對外界「無作為」的抨擊聲浪，NCC發言人翁柏宗在今天（3月20日）下午表示已聽到各界的批評聲，委員會也正在著手討論如何提升行政效能；不過有部分NCC委員不滿主委詹婷怡「獨攬大權，專斷行事」，還將原先設計的「合議制」變成「諮詢制」，且翁柏宗也沒有完整向外界解釋會議內容，輕描淡寫的態度也令他們不滿。

根據《新頭殼》報導，針對各界的批評，委員們也是有苦難言，因為過去早在2016年就提出「委員依專長分工」的訴求，但是都快3年過去了至今仍置之不理；據了解，也有部分委員對詹婷怡「獨攬大權」的態度頗有微詞，因為她讓NCC原先設計的「合議制」名存實亡，變成主委徵詢的「諮詢制」，其他委員淪為湊數。

針對外界猛批的「執行效果不彰」問題，委員在今天的會議中也提出並通過2個方案，分別是「檢討並調整本會處室人力配置討論案」與「落實本會委員專業分工督導討論案」；但有位NCC委員透露，關於人力調整的提案，主委詹婷怡僅稍微提了一下，但關於「委員依專長分工」卻依然沒有下文，「講了快3年依舊沒有分好，實在太扯」，也因為這樣，再加上主委專斷，使外界對NCC多所不滿。

而針對有NCC基層員工向媒體爆料，指出主委和長官常去參加一些和NCC業務無關的公關性質活動，發言人翁柏宗對此僅表示「虛心接受批評」；不過《新頭殼》指出，過去詹婷怡曾向委員同僚抱怨「大多數NCC委員都是大專院校的老師」，即便日後離開NCC，也還能回歸學術界執教，但自己就無法了，認為這可能是詹婷怡積極參與公關性質活動的原因。

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