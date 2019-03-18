NCC近半年針對假消息開罰2件 立委重批：殭屍單位

2019-03-18 10:46

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣近年每逢選舉就充斥各類假消息，試圖影響選情，引起各界關注。交通委員會多名立委今天關注假新聞訊息，並詢問NCC近半年針對假消息的開罰情形；NCC回應，已針對中天、東森兩家電視台開罰各20萬，但現場仍有多名立委對此進度表達不滿，甚至痛批NCC是「殭屍單位」。

立委鄭寶清今天質詢時直問，去年10月4日他就要求NCC要處理假新聞，當時主委詹婷怡還在委員會發怒拍麥克風，如今時隔快半年，NCC還是沒有太多作為；鄭寶清接著問NCC目前處罰幾件不實消息?

NCC主委詹婷怡開頭先向鄭寶清致歉，她表示，近半年來開罰案例一件事中天、一件是東森，如何讓既有法定程序更強化，自己也會檢討。

鄭寶清痛批，NCC有很多手段可以處罰，但通通沒有做，依現行法律規範，業者在製作新聞及評論應注意事實查證及公平原則，若有違反最重可處20到200萬元罰緩，並可停止該節目或廣告。但NCC今年1月16日開罰中天和東森各20萬元，尤其沒連續罰更讓人痛心，根本是「尚方寶劍高高舉起、又輕輕放下」。

鄭寶清也問，從3月7日到3月10日7天，中天新聞台一共播放多少韓國瑜的新聞?佔的百分比事多少?詹婷怡表示，比例將近一半，該媒體是否自律失能、整體營運是否失控，這是NCC要去審視的。

立委林俊憲也開罵，3年多來台灣已經快失去控制，任何假消息如入無人之境，好像沒政府在管，尤其很多假消息都是針對選舉，對社會影響更大，包括總統、行政院院長和國會都已對NCC不滿很久，「做這個主委還有意思嗎?」痛批NCC根本是「殭屍單位」。

立委葉宜津也表示，選前某電視台不斷播放文旦新聞，即便後來農民都出來說明證實是假消息，輿論都在討論，該電視台仍不下架，很明顯就是想要影響選舉。連國外媒體都關注台灣的假消息，NCC仍然毫無作為，有法還不罰，國人真的對NCC很失望。

詹婷怡坦言，目前制度不健全，我們會考慮怎麼讓制度更完善。各界的聲音NCC都有聽見，如何在法定要件之下強化程序和真正功用，同時提升媒體公信力，都是NCC要努力的。外界對於個案處理程序較長有意見，NCC也會思考如何讓既有流程加速、縮短時效，甚至適時向外界揭露進度。

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