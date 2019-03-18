2假新聞NCC都罰最低門檻20萬 立委酸：跟罰我20塊一樣

2019-03-18 13:27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕立委補選期間因200萬斤文旦丟水庫消息，引發假新聞論戰。立委黃國昌今天表示，依廣電法規定，媒體未盡查證及公平報導責任最重可處200萬元，但NCC兩件開罰案件卻都只罰20萬元，痛批「罰電視台20萬就跟罰我20塊一樣」，認為NCC未好好利用罰責。

黃國昌問NCC主委詹婷怡是否認為媒體自律已經失能?詹婷怡說，以最近大量的申訴案和部分觀測看來，部分新聞台確實已有失靈、失控的情況。

黃國昌並接著問，在主委詹婷怡近3年的任內有哪一家電視台未通過評鑑?詹婷怡表示，沒有任何一家沒通過。

黃國昌表示，這非常怪異，NCC自己都承認媒體自律機制已經失控，但任內卻從未有一家新聞台未通過評鑑，NCC評鑑到底是怎麼做的?詹婷怡回說，因為申訴是這近半年來才大量出現，而近半年並未做過評鑑。

但黃國昌不滿，繼續痛批NCC針對假消息只開罰兩個案件，且兩個案件都罰最低的20萬元，衛廣法授權最高可罰200萬，「罰電視台20萬就跟罰我20塊一樣」，根本是一個笑話，要求NCC向社會說明。

黃國昌問詹婷怡，還記不記得當初在交通委員會承諾要在什麼時候提出反媒體壟斷法草案?詹婷怡一開始回說，當初是說會盡速提出。但黃國昌不滿這個回應，直接打臉詹婷怡，當初是說會在第9屆第3會期結束前提出，如今拖到第7會期什麼都沒有，還被行政院退回，痛批詹婷怡騙自己將選票投給她。

黃國昌痛批，NCC研擬一個草案快3年，還被行政院退回，到底是法案品質太差還是政院在打假球，一個法案研究3年被退回，「 NCC不覺得很丟臉嗎?」這個政治責任究竟是誰要負?

最後因黃國昌發言時間結束，詹婷怡承諾，會針對該案盡快研究。

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