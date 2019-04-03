處理假新聞不力 NCC主委詹婷怡准辭

2019-04-03

〔記者劉力仁、李欣芳／台北報導〕陷入假新聞爭議風暴的國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主委詹婷怡，因遭各界批評處理假新聞不力，於三月廿八日提出辭呈；行政院長蘇貞昌昨批准其辭呈，對於詹婷怡想要回到業界的想法表示理解，對其請辭決定給予尊重。

蘇揆：尊重詹想回業界

詹婷怡原預定今天宣布請辭，但消息提前曝光，昨在臉書證實已向蘇揆請辭；蘇揆批准辭呈後，ＮＣＣ主委一職將由副主委翁柏宗暫代。

去年九合一選戰爆出「蔡總統坐裝甲車勘災」、「日本關西機場接送事件」等諸多假新聞爭議，上月立委補選又有「文旦倒水庫」等不實新聞頻傳，在在引發眾怒，主管機關ＮＣＣ也成眾矢之的。雖然ＮＣＣ上週終於對中天新聞台等報導出問題的媒體開鍘，並限期檢討新聞自律規範及運作等；但各界仍質疑ＮＣＣ對日益氾濫的假新聞處理不力，詹因而請辭。

詹聲明未提假新聞爭議

詹婷怡昨發聲明證實請辭。聲明中感謝蔡總統、ＮＣＣ同仁，未提及蘇揆與假新聞爭議，但強調會持續追求美麗數位新台灣願景，「民主化深化」及「數位化轉型」需每個人意識覺醒及加倍努力，如何降低對立、有效轉換思維、建立共好目標，避免反而被民主制度與數位發展反噬，需要大智慧。

蘇揆說，感謝詹在ＮＣＣ推動數位匯流法案與政策，希望她重回業界能成產官橋樑，續推數位產業發展。知情官員則表示，ＮＣＣ對假新聞造成社會動盪拿不出對策，許多民眾很有意見，詹主動請辭，政院沒理由不批准。

詹婷怡原是專業律師，二○一六年起任ＮＣＣ主委，任期原至二○二○年八月。其領導風格也曾惹議，去年底與今年三月，有ＮＣＣ人員投書批評詹忙於個人公關行程，讓公務員疲於奔命，但詹否認。

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