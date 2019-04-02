盧秀燕施政滿意度六都再墊底 網酸：滿意度還有33％！

2019-04-02 17:24

〔記者黃鐘山／台中報導〕縣市首長上任百日，根據媒體最新公布的民調結果顯示，台中市長盧秀燕施政滿意度僅有33%，已連續2次慘居六都之末。網友也在PTT大酸「媽媽市長不要再秀下限了，孩子都快被你搞死啦」、「我印象就只有他要交管蔡英文而已」、「滿意度還有33%真的笑死」。

TVBS最新公布的六都市長施政滿意度，依序為桃園市長鄭文燦高達70%、台南市長黃偉哲49%、高雄市長韓國瑜47%、新北市長侯友宜42%、台北市長柯文哲38%、台中市長盧秀燕33%。包括日前公布的台灣指標民調，盧秀燕的滿意度已連2次敬陪末座。

TVBS民調也指出，去年底市長選戰勝負重要因素之一的空汙問題，有56%對盧改善空汙表示沒信心，高於有信心的30%。對於推動交通建設，有42%表示有信心，30%沒信心。在塞車問題改善上，37%沒信心，35%有信心，顯示市民對盧市府的執政期待相較失去信心。

盧秀燕滿意度墊底，也引來網友砲轟「六都幹話王」、「這次臺中人又證明自己還是被地方派系綁架」、「以台中人的腦及素養，她還真有可能連任」。也有人認為滿意度低是種覺醒「台中人越想越不對勁了」；而最能引起共鳴的空汙議題，也再度被網友大酸。

對於TVBS民調結果，盧秀燕今天到霧峰區召開行動市政會議時表示，民調有高有低，這是重要參考，要誠實面對，最重要的上任才3個月，只要好好努力，一定能「開低走高」。

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