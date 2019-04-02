立院三讀》飛安會改制「運安會」 陸海空事故全部納管

2019-04-02 16:21

〔記者彭琬馨／台北報導〕台鐵普悠瑪去年底發生震驚各界的重大傷亡事故，朝野黨團提案要求行政單位，應設立獨立機關專責調查相關交通事故。立法院今天三讀通過相關法案，將原先的「飛航事故調查法」修正成「運輸事故調查法」，納入陸海空各種交通事故。三讀條文規定，為獨立調查飛航、鐵道、水路及公路等重大運輸事故，未來將設「國家運輸安全調查委員會」專責調查。

此外，立法院也三讀通過「國家運輸安全調查委員會組織法」，將原先的「飛航安全調查委員會組織法」更名，將陸海空各種交通運輸也納入組織的執掌範疇。三讀條文明定，運安委員會下設9至11位委員，其中設置1主委、1副主委、專任委員3人、兼任委員4至6人，專任委員由行政院長任命、兼任委員則由行政院長聘派之。

三讀的「國家運輸安全調查委員會組織法」並設有利益迴避原則，明訂擔任運安委員會的專職委員，任職期間不得兼任公營事業機構或公司代表官股之董事或監察人，並不得兼任與交通運輸相關之事業或團體之職務，離職後5年內也不得擔任曾調查或處理的相關組織之股東或顧問，以確立委員會獨立行使職務之職權。

另一方面，為深入了解普悠瑪事故肇因，朝野針對「運輸事故調查法」並作成附帶決議，要求運安會成立後，應依法重新評估、檢視行政院去年提出的普悠瑪調查報告，重新檢視與訪談相關關鍵物證與人證，以釐清普悠瑪事故的系統性問題與根本肇因。

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