加速普悠瑪事故醫療理賠 台鐵在台東設服務窗口

2019-03-28 18:31

〔記者陳賢義／台東報導〕為加速1021普悠瑪事故受傷旅客醫療費用理賠進度，落實關懷服務工作，台鐵自即日起1個月，每週二於台東縣政府社會處2樓專案會議室設置專案理賠服務窗口，處理受傷旅客醫療費用審核及給付作業。

專案理賠服務窗口主要處理醫療費用，包含看護費、後續醫療之交通費、住院期間伙食費及住宿費等項目，核銷有爭議部分進行審核，決議後立即開出支票給付受傷旅客。

台鐵目前處理速度，完理理賠程序有45人，受傷旅客醫療費用案件已完成93人，支付金額5039萬元。台鐵主任秘書朱來順說，有很多傷患認為理賠速度緩慢，因而設置專案窗口，主要是針對醫療核銷，因為許多項目繁瑣，必須透過專門窗口服務，讓申辦人能立即拿到賠償金額。

朱來順說，目前理賠區分兩部分，第一個是醫療，醫療費用很簡單，就是住院醫療、看護及醫療使用的看護費和住宿與伙食費，都會立即核銷；另一就是賠償金，旅客日前所提方案現正處理中，如果行政作業完成後會立即溝通，讓受傷旅客能夠早些放下疑慮。另對於家屬提告部分，他強調，訴訟權本來就是民眾擁有的權利，不干涉但會盡力溝通。

家住台北市的重傷旅客吳明智今天也現身聲援台鐵第一線處理人員，特別針對台東火車站長楊舜安的溫暖與貼讚賞不已。吳明智說，意外發生後，他都是以樂觀態度來面對，非常感謝台鐵第一線服務人員的協助，希望受傷者能以包容、信任和受心看待後續處理，讓整起事件更圓滿。

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