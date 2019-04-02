共機越線挑釁國內反應大不同 他諷：真是奇觀啊！

2019-04-02 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國2架殲11戰機3月31日穿越台海中線對台挑釁，遭我空軍警告後卻未馬上離開，越界長達10分鐘之久。對此，民進黨國防外交委員會立委王定宇1日深夜表示，台灣主要平面媒體有不同的反應，並暗諷國民黨不敢批評中國，「真的是奇觀啊！」

王定宇在臉書表示，「中共軍機越海峽中線挑釁，明明越界侵擾是共機，看看一個台灣，有幾種反應？各報頭條蠻有趣...自由是中國軍機挑釁、蘋果挑釁的是共機、聯合沒有挑釁、中時沒有共機」。

王定宇說，至於各界的反應，民進黨是「譴責中國是國際麻煩製造者」、國民黨為「呼籲『兩岸當局』多為人民著想」，另外，美國在台協會（AIT）則「譴責北京片面改變現狀、破壞區域和平架構」。

王定宇暗諷國民黨，「明明是共機越界，有人捨不得批評中共，只好二邊都呼籲，對自己的國家面對侵擾保持中立，真的是奇觀啊！」

針對共機越線挑釁的行為，國民黨1日表示：「本黨不樂見兩岸關係日趨緊張，亦不希望兩岸有任何爭端，也呼籲兩岸當局應該多為兩岸人民福祉著想，維持兩岸關係和平穩定的發展。」

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