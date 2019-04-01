打臉婦聯會！不當黨產案二度聲請停止執行遭駁回

2019-04-01 19:04

〔記者黃捷／台北報導〕黨產會日前函文各銀行機構，通知中華民國婦女聯合會帳戶「原則上禁止處分」，婦聯會不滿財產使用受限，聲請停止執行，但台北高等行政法院認為沒有必要，今駁回聲請。

黨產會去年2月1日認定婦聯會是國民黨附隨組織，凍結其資產，婦聯會聲請停止執行原處分及禁止黨產會召開有關聽證會的保全處分，由於承審中投、欣裕台黨產案的法院已聲請釋憲，北高行當時裁定暫停訴訟程序，待釋憲結果出爐再續行審理，但黨產會抗告到最高行政法院，逆轉駁回黨產會聲請。

後來因多間銀行詢問黨產會，婦聯會帳戶內款項是否能動支？黨產會回函，指婦聯會已是附隨組織，若未經黨產會同意動支，將違反黨產條例。婦聯會不滿受到限制，認為就算是附隨組織，也不能直接認定帳戶內財產統統是不當黨產，第二度聲請停止執行。

北高行開庭時，黨產會表示該函文只是「觀念通知」而非「行政處分」，並未直接凍結帳戶，只是因為帳戶內財產「有可能是不當黨產」，才會依黨產條例逕行管制，婦聯會若為履行法定義務，或有其他正當理由，只要經黨產會認可，就可動支。

北高行認為，婦聯會第1次聲請停止執行，已遭最高行裁定駁回，既然客觀情勢目前並無變動，結論自與最高行判斷一致為「無停止執行之必要」，因此駁回聲請，全案仍可抗告。

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