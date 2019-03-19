黨產會開鍘！ 林峯正：收歸國有處分書今日送達婦聯會

2019-03-19 16:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日認定婦聯會387億元財產為不當黨產，將予以收歸國有，黨產會主委林峯正強調，處分書將於今天下班前送達婦聯會，送達之日起30天內，婦聯會所有財產移轉國有。

林峯正表示，去年2月認定婦聯會是國民黨的附隨組織，經過1年多調查、尋找檔案及傳喚相關證人，終於在今日早上委員會議做出處分，婦聯會所有財產屬於不當取得財產，須移轉國有的財產總額為387億元。

林峯正指出，387億元包含有375億元現金存款，現存各大銀行，婦聯會持有台泥股票現值超過6億元，名下還有約6億元不動產。

「處分書會在下班前送達婦聯會！」林峯正表示，處分理由皆詳細寫在處分書，雖然有些婦聯會資料去年被人銷毀，但在調查過程中，幸好還有相關檔案資料存留在各機關，婦聯會也還有一些統計資料在留電腦中。

林峯正提及，黨產會根據這些資料認定不當取得財產，而婦聯會財產中最主要是來自勞軍捐，台灣過去總是外匯，所有進口商買外匯時，必須向銀行繳勞軍捐，繳交額度為買一塊錢美金，要繳5角勞軍捐，銀行收款後再交給中央協調小組分錢，該小組是國民黨領導的。

林峯正強調，協調小組是以國民黨中央五組為召集單位，底下有省黨部、警總等單位，領錢有婦聯會、軍友社，國民黨透過此方式把大筆金錢分出去。

林峯正表示，如果是自由募捐，為何要有警總、國防部總政治部、國民黨，這些單位都不是主管機關，尤其在戒嚴時代警總是情治單位，看到這個大家都嚇壞了敢不捐嗎？

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