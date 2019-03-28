獨家》蔣夫人核准才購買 黨產會鎖定婦聯會「美齡樓」調查

2019-03-28 11:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定婦聯會387億元財產為不當黨產，須收歸國有後，正鎖定調查婦聯社福基金會持有「美齡樓」不動產，是否為不當取得財產。據透露，黨產會最新發現，原美齡樓土地乃經蔣宋美齡核准，由國民黨婦工會向軍方購入，國有土地變成黨產後，黨再以6億元高價賣給婦聯會。

據黨產會調查，登記於婦聯社福基金會名下的美齡樓，位於北市中正區林森南路上，該土地最早為軍方所有，之後被國民黨買入，當年婦聯會以「左手捐右手」出6億元給基金會，讓基金會向國民黨購買此地。

黨產會委員表示，婦聯會是國民黨之附隨隨組織，藉國民黨一黨專政在戒嚴時期強徵勞軍捐，早年婦聯會和婦工會一起佔用陸軍寶慶營區辦公，直到90年代婦聯會才搬至現址。

委員提及，國民黨婦女工作是透過蔣宋美齡領導的婦工會運作，蔣宋美齡也擔任婦聯會主委，底下各分會主委則由「官太太」出任，可藉此拉攏軍事將領的夫人，鞏固蔣介石軍權。

「美齡樓為婦聯社福基金會下最大一筆不動產！」委員指出，國民黨將土地出售給婦聯社福基金會，一轉手賺了6億元，但國民黨為何能取得軍方土地，其實背後大有問題，黨產會正鎖定調查這部分。

據悉，黨產會自國防部資料發現，原美齡樓土地是國民黨婦工會奉蔣宋美齡核准，向國防部陸軍裝甲司令部購入，理由為籌建台北市婦女之家，乃經蔣夫人核准才購買，軍方遂將土地賣給國民黨。

黨產會查出，國民黨分二次購入，1960年代以500多萬元向軍方購買後，1980年代又買下另一塊緊鄰土地，當初臨地沒一起買，是因為劃設「計畫道路」無法買，但國民黨「表態」要買後，台北市政府竟配合廢掉都市計畫道路，讓國民黨可以買。

委員表示，正調查比對土地買賣資料，國民黨二次買入土地，黨產會皆有發現可疑之處，「政治團體」婦聯會捐6億元給旗下婦聯社福基金會，向國民黨買下美齡樓那塊地，國民黨因此賺了6億元，是否追徵待調查完畢將進一步處理。

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