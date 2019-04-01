228創館館長辭世 葉博文生前告白：參與社運是我的榮幸

2019-04-01 18:23

〔記者邱燕玲／台北報導〕台北市228紀念館創館館長葉博文農曆春節期間因猛爆性肝炎住院，於今晨辭世，享壽72歲，他3月13日出席自己的生前告別式時，還致詞呼籲台灣人民團結。妻子賴秀如今受訪表示，葉生前在台大醫院受到醫護人員的照顧，走得很瀟灑、勇敢，火化後將葬在基督教平安園。

葉博文出生於1947年二二八事件發生那一年，他曾任台北建成扶輪社創社社長、核四公投促進會執行長、人民作主運動總指揮、台北市二二八紀念館創館館長等職務，今晨葉辭世的消息傳出後，朋友紛紛在臉書上悼念，葉住院期間，好友前民進黨主席林義雄、史明等也都前往探視。

葉博文的妻子賴秀如今受訪指出，今年農曆春節時，葉以為自己感冒，拖著沒看醫生，直到2月16日急診才發現是猛爆性肝炎，但他不洗肝，也拒絕境外移植，2月下旬在台大醫院病房內受洗；葉不想麻煩大家，因此於3月13日舉辦生前告別式，僅親友及志工朋友參加。

生前告別式由詩人李敏勇吟詩，李送上他為葉博文寫的「風中一葉」、「有時」兩首詩，接著葉博文簡短致詞，再由志工朋友演唱「我愛台灣」，最後由台北公館教會牧師王豐榮帶領大家禱告，送別葉博文。

葉博文生前致詞指出，謝謝大家參加他的生前告別式，他感覺到自己的生命正在快速流失，他想用他生命的最後階段，做他認為最重要的事。

葉博文說，他人生最重要的時光大多在參與社會運動，「1997年擔任台北市二二八紀念館創館館長，是我一生最光榮的時刻」。過去25年來他也是人民作主的志工，能夠參與這些社會運動，是他的榮幸。他要把這一份榮幸，在生命的最後一刻，回饋給我們的土地，回饋給我心愛的台灣。

葉博文並呼籲蔡英文總統勇敢面對中國無所不用其極的統戰和打壓，繼續帶領台灣人堅定反擊，展現台灣人絕對不在強權逼迫下的屈服意志。他也呼籲台灣人民在此攸關台灣存亡的關鍵時刻一定要團結，「蔡英文總統加油！」

賴秀如表示，葉博文交代不發訃聞、不辦告別式，火化後將葬在基督教平安園，朋友們準備幫葉舉辦活動，但時間、地點還在討論中。葉30年前就簽下器官捐贈卡，今因此將眼角膜等器官捐出，遺愛人間。

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