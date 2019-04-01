盼台灣團結、總統加油！ 228紀念館創館人葉博文辭世

2019-04-01 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕醫師作家陳耀昌今早在臉書表示，二二八紀念館創館館長、核四公投促進會執行長葉博文今晨7點11分過世，他的妻子、駐英代表處文化組組長賴秀如也證實，丈夫在睡夢中離世，並透露葉博文生前最大心願，就是「台灣人要團結，總統蔡英文要加油」。

陳耀昌在臉書表示：「我們的好朋友，葉博文先生，今晨4月1日七點十一分，蒙主寵召。他終其一生，為台灣而努力，為台灣而貢獻。此刻，他正在捐出他的眼角膜。我們會永遠記得他的身影與事蹟。」

他並PO出葉博文站在台大醫院病房窗邊遙望凱道的照片，「這是他人生最後一張照片。他眷顧世界的最後一眼，是台灣的總統府及他創始的二二八紀念館。」。

國立台北教育大學名譽教授李筱峰也在臉書表示，「敬悼 吾友 葉博文館長，謙卑卻堅定的勇敢台灣人！」、「懷念永遠的戰友葉博文兄，在威權的時代，他沒有選擇服從，他選擇反抗！」

綜合媒體報導，葉博文的妻子賴秀如受訪證實，丈夫今早7點11分在睡夢中安詳的離世，她也透露，丈夫生前最大的心願就是「台灣人一定要團結、蔡總統要加油」；她也在臉書緬懷丈夫，「為台灣，一輩子堅持非武力抗爭」。

葉博文出身社會運動，曾任核四公投促進會執行長、人民作主運動總指揮，同時也是台北228紀念創館館長，出生在1947年228事件發生那年；好友形容葉博文為人行俠仗義，出錢又出力、為善不欲人知、行事風格相當低調。

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