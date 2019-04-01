核四公投促進會執行長葉博文辭世 一生堅持非武力抗爭

2019-04-01 17:51

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣人權促進協會今天在臉書表示，核四公投促進會執行長葉博文已在今天上午7點過世。葉博文妻子賴秀如也在臉書上寫下「為台灣，一輩子堅持非武力抗爭」緬懷過世的丈夫。

台灣人權促進會臉書粉絲專頁寫道：「我們的前輩，葉博文先生。今天上午過世了。他一直以來，堅持以非暴力抗爭的方式，參加從解嚴前至今的各種社會運動，包括反核運動、二二八平反、太陽花反黑箱服貿等，他長期關心台灣的未來，也擔任過本會的執委，一路相挺。感謝他為台灣所付出的一切。安息。」

葉博文是社會運動者，曾任核四公投促進會執行長、人民作主運動總指揮，同時也是台北228紀念創館館長，出生在1947年228事件發生那1年；葉與民進黨前主席林義雄的交情逾30年，感情好到以兄弟相稱。

葉博文今年初因猛爆性肝炎住院，今天上午在睡夢中離開人世享壽72歲。

著名血液疾病專家陳耀昌在臉書表示，葉博文終其一生，「為台灣而努力，為台灣而貢獻」，更捐出他的眼角膜，「我們會永遠記得他的身影與事蹟」，同時也PO出他人生最後一張照片，「他眷顧世界的最後一眼，是台灣的總統府及他創始的228紀念館」。

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