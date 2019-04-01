韓國瑜若遭罷免又選總統 立委提醒有這問題

2019-04-01 15:56

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委劉世芳今質詢時指出，若高雄市長韓國瑜遭罷免，但又同時被國民黨徵召參選2020總統大選，罷免案會否與總統及立委選舉同一天，意即在明年1月11日舉行？對此，中選會代主委陳朝建未正面回應；內政部長徐國勇則說，必須檢視法律構成要件，若符合就由中選會決定。

立法院內政委員會今排審「公職人員選舉罷免法」及「總統副總統選舉罷免法」修正草案，邀請內政部長徐國勇、中選員代理主委陳朝建報告並備質詢。

劉世芳質詢時指出，依據選罷法規定，公職人員若就職未滿1年不得罷免，且罷免宣告成立後須於20到60天內舉行，若期間有其他選舉，應同時舉行投票；但若被罷免人同時為候選人，應該在罷免案宣告成立後60天內單獨舉行投票。

劉世芳舉例，高雄市有228萬人口，罷免提議門檻1%、約2萬多人，罷免成功要4分之1以上、約57萬人，本次韓國瑜當選票數89萬票，民進黨候選人陳其邁是74萬票，暗示韓有可能遭到罷免。

劉詢問，萬一韓被徵召選總統，又被高雄市民罷免，被罷免投票日會否綁總統及立委大選，兩者有無競合關係？另，韓於去年12月25日就任，2020大選是1月11日，這樣已超過1年又3週，有無符合「選罷法」規範？

陳朝建備詢時說，中選會不回答假設性問題，但就法律層面而言，超過今年年底就算就職1年；陳也指出，總統候選人選舉公告日是今年9月12日，候選人名單公告12月13日。徐國勇則答覆，「只要合乎規定，若真的發生，就檢視法律上的構成條件，如果符合，就由中選會決定是否落同一天」。

劉世芳再問，如果韓國瑜變成國民黨「副總統」候選人，依法律的條件，罷免日是否就要單獨舉行，不能是綁大選投票日？劉提醒，「有人不想選，但有政黨就一直勸進」，並強調「這不是假設，這可能成真」，強調中選會必須注意法條中的競合漏洞，否則將造成選務混亂。

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