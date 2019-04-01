賴清德：初選不是打假球

2019-04-01 14:58

〔記者楊淳卉／台北報導〕投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德今接受網路媒體訪問時，對於網友提問賴「初選是不是打假球？」賴清德直言「不是」。賴清德並說，初選期間若民進黨公職不選邊站、派系休兵、不地方動員，讓參選人利用初選平台好好表達意見，可以建立一場典範級的初選制度。

賴清德談及他在尋求台南市長連任期間，採取「5不」競選策略，不設競總、不插旗、不立看板、不用宣傳車、不辦造勢活動，轉以政績尋求市民的支持，因次這次參加民進黨總統初選也比照辦理。他也說，可以理解部分黨公職擔憂初選使民進黨分裂、影響團結，過去黨內初選也曾發生這樣的情形，但凡事總要有第一次，希望藉此建立典範級的初選制度。

賴清德直言，「我可以坦白講，我應該不是中國最喜歡的一個人選」，因他務實主張捍衛台灣的民主，台灣有自己生存的權利。他並說，兩岸間應求同存異，先將統獨擱置一邊，用對話取代對抗、用交流取代圍堵，兩岸共同的敵人是疾病、傳染病和天災地變，增進人民福祉才是重要的，而不是統一大業。

賴清德指出，外界講到台獨可能會對其意義有誤解，想到1991年的「台獨黨綱」，但實際上，民進黨1999年已提出「台灣前途決議文」，內容指台灣已經是個獨立的國家，名字叫做中華民國，與中國互不隸屬，且台灣的未來要由2300萬人民一起決定。他自稱「務實的台獨工作者」，就是反映在決議文上。若「台獨」兩字容易引起誤解，可改稱「台主」，指台灣要自己當家作主、捍衛台灣的民主。

針對台美關係，賴清德表示，台灣能夠不被中國併吞、維持民主自由和經濟發展，應該感謝美國，未來也應跟美國共同合作，不過他強調，天助後才有人助，台灣自己必須先獨立自主，如以色列團結對外，然而，台灣對外態度分歧，影響國內團結、近一步分裂，這才是最嚴重的地方。

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