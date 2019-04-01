韓國瑜不考量2020 賴清德：聽到消息難掩失望

2019-04-01 14:38

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對高雄市長韓國瑜今天重申，到目前為止2020總統選舉都不在他的考量之內，前行政院院長賴清德今接受網路媒體訪問表示，「聽到這消息的確難掩失望」，但後來點進報導中，發現韓國瑜所說的話不是針對要不要選2020回答。最後要不要選總統，應要韓國瑜自己出來說明才會算數。

賴清德登記民進黨總統初選後，曾讚韓國瑜是「百年難得一見的政治奇才」，也多次表達盼與韓國瑜來場君子之爭。他今接受網路節目專訪進一步表示，韓國瑜相當不簡單，在短短時間造成風潮、高票當選高雄市長，當選後還是有許多人支持，上次台南市立委補選，韓國瑜到場輔選，每每吸引幾千人、上萬人簇擁，可見民眾是真心支持韓。

賴清德分析，韓國瑜很年輕就當選立法委員，倘若條件不夠優秀，國民黨不會想要栽培，後來韓經歷17年困頓，如西伯幽而演《易》，困頓的環境也激發他的成功。

賴清德並說，自己與韓國瑜雖有不同之處，但也有相同的地方，像都當過立委、市長，應該針對台灣未來的發展，坐下來共同擬訂一個好的策略、一致對外。這溝通也會是當選總統後的重要工作。

被問到民眾憂心的藍綠惡鬥問題，賴清德表示，台灣只有先團結才有可能解決兩岸問題，各政黨只有應該以台灣利益作為最大公約數，固然有不同主張，但藍綠之間也有相同的地方，否則久而久之，台灣、政黨都會失去機會。他強調，統獨當然不是假議題，因為中國國家主席習近平已經開始規劃一國兩制、啟動併吞台灣的進程，這是台灣的「生死大事」不應輕忽。

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