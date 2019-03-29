賴清德盼能單挑韓國瑜 「他只輸我半招等於沒輸」

2019-03-29 20:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院院長賴清德今天出席新書發表會時表示，從316立委補選來看，高雄市長韓國瑜實力真的很強，「在武俠小說上，他只輸我半招，如果主客易位，勝敗不得而知。」希望2020時候，他們兩人都是各自政黨代表，大家做一場君子之爭，誰贏誰帶領台灣。

賴清德投入民進黨總統初選後，今天下午舉行「用行動帶來希望」新書發表會。

賴清德日前接受《遠見》雜誌專訪時表示，316輔選結果出來，韓國瑜真得很強，「在武俠小說上，他只輸我半招，如果主客易位，勝敗不得而知。｣

賴清德今天又被問到，是否認為韓國瑜是2020年最大的競爭對手？對此，賴清德回應，以各種民調來看，他（韓國瑜）的確是實力最強的，他們兩個都是武俠小說迷，他之前說「輸半招」的意思，就是沒有輸，因為台南第二選區易守難攻，韓市長只來3次，就讓謝龍介小輸3％，表示他功夫很厲害。

賴清德也坦言，如果主客易位，誰輸誰贏還不得而知，輸半招是武俠小說的說法，韓國瑜聽得懂，但他很期待，因為立委補選時，兩人都是扮演輔選的角色，他希望2020時，兩人都是各自政黨代表，大家做一場君子之爭，誰贏誰帶領台灣。

媒體問到特赦前總統陳水扁的立場可能讓賴失去中間選民，對此，賴清德說，他沒有考慮到選舉，他在台南市長任內，還有他擔任行政院長時，到立法院備詢，現在他要參與民進黨總統初選，他認為要講的就要講，實際原因容他以後跟大家報告。

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