陳建仁退為蔡賴配鋪路？賴清德：我參選是希望求得國人支持

2019-03-29 17:26

〔記者蘇芳禾／台北報導〕副總統陳建仁今（29）日在臉書發表公開信表示，自己的階段性任務希望明年告一段落，被外界視為在為2020蔡賴配鋪路。對此，賴清德今天回應，他一直很尊敬陳建仁，但自己參選是希望求得國人支持，讓他有機會接棒承擔責任，沒考慮其他事情。

賴清德今天出席自己的新書發表會，接受媒體訪問時，回應陳建仁的臉書內容。

陳建仁在臉書指出，蔡總統很勇敢。聰明的人會說，不要做會得罪人的事，或是第二任再做，但是她還是在自己政治能量最強的時候，把改革付諸行動。蔡總統的改革，不論是年金改革、轉型正義、能源轉型、產業創新，都是有遠見的社會經濟工程。以年金改革為例，在未來的50年，將為國庫減少1.4兆的支出，維持一個世代30年不必擔心退撫基金的破產。未來好幾屆總統，都會因為蔡總統的承擔，不必再面對這個使人滿身是傷的難題。

陳建仁表示，蔡英文對外要抵禦中國的步步進逼，對內要振興經濟發展、力行各項改革。她所承受的擔子有多重，外人很難想像。

陳建仁也透露，他今天上午和剛回國的蔡總統見面，當面向蔡報告，自己的階段性任務希望明年告一段落。「這是我能為她，為台灣所做出的最好決定。總統在走向下一任的路程上，應該要有更大的空間，來促成民進黨內最大的團結。」

對此，賴清德說，他並不知道陳副總統的事情，但他一直很尊敬陳建仁。陳副總統有很堅定的信仰也充滿愛心，他是一個仁者，擔任副總統期間也謹守分際，扮演稱職角色；而自己參選是希望求得國人支持，讓他有機會接棒承擔責任，沒考慮其他事情。

對於陳建仁的臉書內容，民進黨主席卓榮泰表示，敬佩、典範！

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