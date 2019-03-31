韓國瑜不選2020？賴清德：要出來說明清楚

2019-03-31 15:03

〔記者林欣漢／新北報導〕高雄市長韓國瑜昨晚在臉書發文，說這4年要全力為高雄拚經濟、給高雄市民過好日子，外界解讀為他將不角逐2020總統大位，今天下午回萬里老家辦簽書會的前行政院長賴清德，被媒體問到此議題時表示，韓國瑜臉書上的那篇訪談，看起來並不是針對要不要參選2020所答覆的，目前國民黨的總統參選人裡面，實力最強的還是韓國瑜，這部分恐怕要他自己出來清楚的的跟社會大眾說明。

韓國瑜昨晚在臉書上說：「自己這次可以當上高雄市長，是幾十萬高雄人願意給我一次機會，每雙我實實在在握過的手、那些我真真切切看到的熾熱眼神，我又怎麼能忘、怎麼敢忘？我韓國瑜什麼都不怕，就是怕丟臉！我永遠把人民擺在第一，一直重申要全力為高雄拚經濟、給高雄市民過好日子。」

韓國瑜強調：「看人挑擔不吃力，事不經歷不知難。所有的一切，我皆問心無愧，又何怕之有？只要為了高雄好，所有難關我會一肩挑起，就算踉踉蹌蹌、步履維艱，也會一步一腳印的走下去，就這4年的時間，我會讓大家看見我履行諾言的決心與毅力，讓大家看見高雄的成長與改變。」

賴清德說，目前國民黨的參選人裡面，實力最強的還是韓國瑜，今天有一篇他的訪談，媒體和社會解讀為韓國瑜不再參選2020，這部分恐怕要他自己親自出來跟社會大眾說明，因為那篇訪談看起來並不是針對要不要參選2020所答覆的，所以恐怕意願上，要請韓國瑜主動對外說明，「我個人是期待能跟他來一場君子之爭，誰贏，誰帶領台灣繼續往前走，也許在過一段時間，他會清楚的跟社會大眾說明。」

媒體詢問，韓國瑜日前受訪時曾酸賴清德的「輸半招」，是驚魂未甫，還說民進黨在中南部，已經慢慢失去民心，對此，賴清德表示，輸半招在武俠小說不算輸，台南市第二選區是全台最支持本土力量的選區，易守難攻，韓國瑜只來台南3次，就讓謝龍介僅輸3％選票，實力非常堅強，如果主客易位，好比是在其他選區或高雄，勝負就很難料了。

賴清德說，他的直播我也是認同的，他沒有輸，他要攻台南這個選區本來就很不容易，而且輸這麼少，真的不算輸，這也是為什麼我邀他2020來一場君子之爭。

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