點出總統初選全民調疑慮 作家建議民進黨：提名往後延

2019-03-29 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德日前宣布角逐民進黨總統初選，挑戰總統蔡英文，民進黨中執會公告總統候選人提名名單順延至4月24日，民調方式則待參選人溝通。對此，作家顏擇雅認為，蔡賴雙方競選時間不到一個月，這樣的初選有點匆忙，建議民進黨把提名機制往後延，延到6月最好。

民進黨發言人李晏榕表示，總統初選政見發表會延後到4月13日至14日，場次為1至2場，民調時間延到4月15日至17日，中執會公告總統候選人提名名單則為4月24日。

對此，顏擇雅在臉書發文，民進黨初選方式是全民調，民調方式又是晚餐時間全市話 ，這種方式排擠了只有手機沒裝市話的人 （離鄉念書工作的都會青壯年）、晚上必須工作的人（餐旅、零售、醫療從業人員）、外食族（單身者），哪裡民主了？

「民主另一要求是選民在投票時已獲得足夠資訊，做出理性判斷。」顏擇雅認為，賴清德表態是在3月18日表態參選，民調從4月15日開始，等於蔡賴雙方競選時間不到一個月，中間蔡總統還出訪友邦8天。「如果都沒時間競選，選民沒有充分時間思考，算什麼初選？全世界哪有這樣匆匆忙忙的總統初選？」

她提到，國民黨總統初選要到6月才民調，7月決定人選，不解民進黨4月就決定人選有何好處？等對手塵埃落定不是更好嗎？民調時間就算不要晚於國民黨，最好也能跟國民黨同時，這樣最能排除對手陣營灌票的可能。

顏擇雅指出，太早民調還有個缺點，就是氣氛太冷，掛電話比例會很高，結果會更失真，更難令人信服。因此她建議，民進黨把整個提名機制往後延，延到6月最好，因為沒必要在4月這麼早。

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