韓國瑜不選2020 賴清德：難掩失望

2019-04-01 14:27

［記者劉婉君／台南報導］高雄市長韓國瑜傳出不參加2020總統大選，前行政院長賴清德今天在參加氣象達人彭啟明的直播節目時表示，聽到消息時難掩失望，不過，實際情形如何，還要韓自己說明才能算數。他也坦言，他不是中國最喜歡的人選。

賴清德表示，韓國瑜的確相當不簡單，在短短時間就能高票當選高雄市長，當選之後所到之處都有許多人支持，從韓在台南市的立委補選期間就可以看得出來，他也曾想為什麼韓有辦法如此，韓很年輕時就當選立委，如果條件不優秀，當時國民黨不會選他，而韓也經過17年的困頓，很多人的成功都經過一段困頓。

賴清德說，很多人注意到他與韓國瑜的不同，「其實我們有更多相同的地方」，都在台灣受教育，都曾任立法委員，現在或曾經是六都市長，如果兩人能在相同的地方多交流，在相同的基礎上多合作，台灣會有很多機會。

賴清德表示，「我不是中國最喜歡的人選」，因為中國想併吞台灣，一定會找喜歡的人選來配合，而他是務實的台獨工作者，就是捍衛台灣的民主，主張台灣是主權獨立的國家，有自己的權力，想要併吞台灣，就是侵略，與其他政黨主張是同一個中國，再來要求生存的空間不同，所以從中國的角度來看，他絕對不是中國喜愛的人。

他認為，兩岸應該就相同的部分，彼此交流，彼此理解、諒解、和解，用對話取代對抗，兩岸共同的敵人是疾病和天災地變，有很多可以共同努力解決的事，兩岸應該增進人民的福祉，不是統一大業。他也強調自己參選不是打假球。

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