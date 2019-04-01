陳佩琪深夜發文為夫圓場 徐耀昌嗆「別再演戲了」

2019-04-01 11:31

［記者鄭名翔／苗栗報導］台北市長柯文哲日前欲與苗栗縣長徐耀昌會面卻遭回絕，徐更怒嗆「瞧不起這個人」，柯則冷回「不要去就算了」，兩人關係降到冰點，但昨晚柯文哲妻子陳佩琪臉書發文，期望大家多去苗栗觀光，疑似是為柯徐關係破冰；但徐耀昌今早直言柯自己說不要就算了，反倒妻子跳出來圓場，感覺很奇怪，要他們「別再演戲了。」

台北市政府原擬規劃上月底造訪苗栗進行市政交流，但因徐耀昌不滿柯文哲不斷放話批評苗栗財政，且過去不曾來訪，疑為選總統才有此舉。徐說，過去跟柯就沒互動，有目的性的造訪也很奇怪，十分不以為然。

徐耀昌重轟瞧不起柯文哲，柯則冷回不要去就算了，但昨晚陳佩琪發臉書，除了提女性議題，文末也特別借用希臘如何樽節度過破產危機作為例子，並強調夫妻倆常造訪苗栗泡泰安溫泉，希望苗栗能像希臘一樣，透過觀光度過財政危機。

徐耀昌被問到此事，直言「覺得很奇怪」、「男人的事妳女孩子來管」，而且柯文哲也直接說「不要去就算了」，妻子卻跑下來圓場，「很多事大家都心知肚明」，徐強調要柯文哲「別再演戲了！」

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