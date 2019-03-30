連日批韓國瑜遭警告 阿扁憂：若有不測一定是「被自殺」

2019-03-30 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁日前在臉書痛批高雄市長韓國瑜，不料過沒幾天立刻收到警告，要他最近不要到公園運動，因為有的韓粉很激進可能會對他不利，對此，陳水扁說，他雖然不怕死，但不能死得不明不白，如果日後有任何三長兩短，一定是「被自殺」的。

陳水扁日前在臉書痛罵韓國瑜，「騙高雄人不夠還要騙台灣人」，甚至還撂下狠話嗆，如果明年韓國瑜當選總統，等於全台灣人跟著一起死。結果才過沒幾天陳水扁就又自爆，在高雄的他已經收到警告，「最近不要到公園運動，因為不安全，韓粉有的很激進」，讓他不禁想問，「高雄市什麼時候變成危城？」怎麼身為一個高雄的子民，連去公園散步都會有危險。

最後陳水扁還說，「阿扁不怕死，但不能死得不明不白，如果哪天他有什麼三長兩短，一定是『被自殺』！」

而對於陳水扁目前接受保外就醫，但仍可透過網路痛罵韓國瑜，中監副典獄長戴明瑋日前則說，他們每個月都會派員去查訪陳水扁的病情，目前已在「密集了解中」。

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